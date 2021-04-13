Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Интерес к украинским ОВГЗ упал до минимума

13.04.21 17:53 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Министерство финансов на состоявшемся 13 апреля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,59 млрд грн. При этом от реализации гривневых ценных бумаг поступило всего 216,1 млн грн из-за отсутствия спроса. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, шестимесячные облигации были размещены на 138,59 млн грн. При этом ставки по этим облигациям удалось снизить до 8,07% годовых с 8,59% в конце марта, хотя существенный спрос на них отсутствовал и Минфин удовлетворил все поданные заявки.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 71,58 млн грн под 10,75% годовых. При этом Минфин также удовлетворил все поданные заявки.

Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет всего 5,93 млн грн, ставка по ним осталась на уровне 11,10% годовых.

Кроме того, были размещены двухлетние номинированные в долларе США ОВГЗ на 49,18 млн долл. под неизменные 3,9% годовых.

Как сообщалось, на предыдущем аукционе по продаже ОВГЗ 6 апреля Министерство финансов привлекло всего 1,09 млрд грн, по сравнению с 8,86 млрд грн неделей ранее. На фоне снижения спроса на новые ценные бумаги начал сокращаться портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:37
Иск экс-руководителя Укрзализныци может привести к остановке работы компании
17:14
Депутаты отказались вводить мораторий на повышение тарифов на энергоносители
16:55
Контейнеровоз Ever Given, который спровоцировал блокировку Суэцкого канала, арестован
16:35
В Индии ожидают роста выручки сталелитейных компаний на 20%
16:15
Liberty Steel пропустила сроки подачи налоговой отчетности
16:07
Правительство должно погасить долги перед зеленой энергетикой - Шпенов
15:53
Цены на горячекатаный рулон в Китае подскочили на 45 долл. за сутки
15:35
На ЦГОКе упало производство окатышей
15:13
Энергоатом рассчитывает на 1 млрд грн прибыли
14:53
Суд постановил взыскать с ОПЗ 266 млн грн за незаконно отобранный газ
14:30
Немецкие экологи подали новый иск против Северного потока-2
14:02
Китай ударно наращивает выпуск меди
13:47
Бразильская железорудная компания Samarco Mineracao объявила себя банкротом
13:24
Замглавы НБУ заявил, что в Украине не осталось проблемных банков
13:18
Газ в Европе продолжает дорожать
12:52
В Раде хотят ввести годовой мораторий на повышение цен на энергоносители
12:34
Индия занимает второе место в мире по выпуску нержавейки
12:14
В Италии озаботились защитой металлургии от интересов Китая
12:09
Северодонецкий Азот в I квартале увеличил выпуск удобрений на 47,4%
11:52
Tata Steel выплавила рекордный объем стали
12.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!