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Иск экс-руководителя Укрзализныци может привести к остановке работы компании

13.04.21 17:37 , Укринформ
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Экс-глава "Укрзализныци" Владимир Жмак, увольнение которого в марте поддержал Кабинет министров, предпринимает попытки вернуться на должность через суд. Однако удовлетворение иска В.Жмака может привести к остановке работы "Укрзализныци", заявил политический эксперт, директор аналитического центра "Диалог" Андрей Миселюк.

"Дело тут вот в чем. На днях Жмак подал повторный иск касательного его увольнения с должности руководителя "Укрзализныци". Соответствующий иск зарегистрирован в Едином гостреестре судебных решений", - рассказал эксперт.

Как сообщил А.Миселюк, в обеспечении первого иска Хозяйственный суд Киева В.Жмаку отказал. В частности, судья не стал запрещать Кабмину принимать решения об избрании/назначении нового главы или и.о. главы "Укрзализныци", а также проводить отбор кандидатов на эту должность. В решении суда указано, что заявление Жмака является необоснованным и не подлежит удовлетворению.

"Мои источники в Кабмине говорят, что повторный иск – это технический ход юристов Жмака, так как повторный иск будет рассматривать уже другой судья, который может быть "заинтересован" в принятии решения в пользу истца. Таким образом, Жмак фактически пытается выйти на судью, который будет лояльным и примет нужное ему решение", - отметил А.Миселюк.

По его словам, в "Укрзализныце" надеются, что суд не пойдет навстречу юристам экс-главы компании, и компания продолжит выходить из кризиса после полугодичной работы В.Жмака на должности главы правления.

"В противном случае, то есть при удовлетворении повторного иска Жмака, главный перевозчик страны будет остановлен до конца судебных разбирательств. Напомню, что "Укрзализныця" – крупнейшая компания страны, которая отвечает за большинство пассажирских и грузовых перевозок. А еще в компании работают 260 тыс. сотрудников. Вот где настоящие вопросы национальной безопасности…", - резюмировал эксперт.

Напомним, 17 марта Кабинет министров поддержал досрочное прекращение полномочий тогдашнего главы правления "Укрзализныци" В.Жмака.

МинПром

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