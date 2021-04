Контейнеровоз Ever Given, который спровоцировал блокировку Суэцкого канала, арестован Суэцкий канал подал в Экономический суд Исмаилия запрос на арест судна, который был одобрен судьями, вынесшими решение о наложении предупредительного ареста на судно до выплаты компенсации в размере примерно 900 миллионов долларов США. Об этом, как передает новостной портал Al-Youm Al-Sabia, заявил во вторник глава управления водной артерии Усама Рабиа.



Таким образом, контейнеровоз Ever Given, который спровоцировал почти недельную блокировку Суэцкого канала, арестован из-за задержки с выплатой компенсаций зафрахтовавшей его компанией. Зафрахтовавшей контейнеровоз компании запрещено также распоряжаться им в ущерб правам управления Суэцкого канала.



"В четверг будут объявлены итоги расследования, проводимого специальной следственной комиссией по инциденту с контейнеровозом. Решение арестовать его не означает, что переговоры о разрешении кризиса прекращены", - заявил У.Рабиа.



По его словам, фрахтователь Ever Given должен взять на себя 90% от предложенной суммы возмещения убытков, включая полную остановку навигации на шесть дней, причиненный каналу материальный ущерб, а также затраты на то, чтобы снять его с мели.



МинПром



