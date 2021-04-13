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Контейнеровоз Ever Given, который спровоцировал блокировку Суэцкого канала, арестован
13.04.21 16:55 , Металлургпром
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Суэцкий канал подал в Экономический суд Исмаилия запрос на арест судна, который был одобрен судьями, вынесшими решение о наложении предупредительного ареста на судно до выплаты компенсации в размере примерно 900 миллионов долларов США. Об этом, как передает новостной портал Al-Youm Al-Sabia, заявил во вторник глава управления водной артерии Усама Рабиа.
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