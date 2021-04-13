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Правительство должно погасить долги перед зеленой энергетикой - Шпенов

13.04.21 16:07
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Если Украина не хочет превратиться в мировую свалку устаревших технологий, правительство должно срочно выполнить свои обязательства - погасить долги перед зеленой энергетикой и пересмотреть ее роль в развитии украинской экономики. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

Международное агентство по ВИЭ (IRENA) опубликовало отчет о развитии зеленой энергетики в мире в 2020 году. Согласно отчету, суммарная мощность введенной в эксплуатацию зеленой генерации составила 260 ГВт. Это 80% всей новой электрогенерации в мире. Цифры красноречиво говорят о том, что промышленные и энергетические компании массово отказываются от использования ископаемого топлива.

"Как ни парадоксально это звучит, карантинный кризис ускорил процесс экомодернизации мировой экономики. Во время нескольких вынужденных пауз компании провели аудит актуальных мощностей и приняли решения по их оптимизации и внедрению экотехнологий. Флагманами перемен стали компании ГМК, которые вынуждены проводить ускоренную декарбонизацию производства, чтобы не попасть под действие новой карбоновой пошлины ЕС – СВАМ", - отметил Д.Шпенов.

В 2020 году совокупная мощность новых ТЭС, работающих на ископаемых видах топлива, снизилась на 4 ГВт, до 60 ГВт. В то же время, генерация ВИЭ выросла до 2799 ГВт. Лидерами развития альтернативной энергетики в мире стали США и КНР, которые нарастили зеленые мощности на 26 ГВТ и 136 ГВт соответственно. Высокий темп Поднебесной объясняется амбициозными планами китайских властей значительно снизить производство стали традиционным способом, и перенаправить освободившиеся ресурсы на развитие безуглеродного производства.

Д.Шпенов отметил, что в украинскую зеленую энергетику в прошлом году инвестировали 1,24 млрд евро. Общая мощность «зеленых» станций выросла на 1,6 ГВт - до 8,5 ГВт. Но есть и большая ложка дегтя - рост долгов государства перед производителями экологичной энергии в 2020 году достиг громадных размеров – более 22 млрд грн.

"Сегодня общая задолженность очень незначительно и составляет 18 млрд грн. Тем временем, государство с помощью ручного в управлении состава Нацкомиссии по энергетике (НКРЭКУ) уже накапливает серьезные долги в 2021 году. В то время как весь мир идет по пути зеленого перехода, наша страна, похоже, пошла в обратном направлении", - констатировал Д.Шпенов.

МинПром

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