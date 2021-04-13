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В Индии ожидают роста выручки сталелитейных компаний на 20%

13.04.21 16:35 , МеталлТорг ру
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Как сообщает Livemint, высокий внутренний спрос, наряду со здоровым экспортом, последовательно способствовали росту производства и продаж сталелитейной промышленности в четвертом квартале 2020-2021 годов.

Ожидается, что выручка сталелитейных компаний увеличится на 20% по сравнению с предыдущим кварталом и на 45-50% по сравнению с прошлым годом за счет увеличения реализации и роста спроса, в основном за счет восстановления капитальных затрат штатов, автомобилестроения, производства бытовой техники и недвижимости.

На пять крупнейших производителей стали - Tata Steel, JSW Steel, Steel Authority of India Ltd (SAIL), Jindal Steel & Power Ltd и AM / NS India (ранее Essar Steel) - приходится около 55% установленной мощности Индии.

По оценкам, внутренние цены на плоский прокат в четвертом квартале выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и, как ожидается, останутся высокими в ближайшие месяцы.

"Мировые цены на сталь находятся на беспрецедентно высоком уровне из-за резкого роста цен на железную руду, а также из-за сильного роста спроса на сталь со стороны Китая, Индии, США, Европы и других развивающихся рынков, а также из-за глобального роста. рынки восстанавливаются после годичного спада с возобновлением деловой активности и вакцинации", - говорится в отчете Care Ratings.

МинПром

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