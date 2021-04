В Индии ожидают роста выручки сталелитейных компаний на 20%

Как сообщает Livemint, высокий внутренний спрос, наряду со здоровым экспортом, последовательно способствовали росту производства и продаж сталелитейной промышленности в четвертом квартале 2020-2021 годов.



Ожидается, что выручка сталелитейных компаний увеличится на 20% по сравнению с предыдущим кварталом и на 45-50% по сравнению с прошлым годом за счет увеличения реализации и роста спроса, в основном за счет восстановления капитальных затрат штатов, автомобилестроения, производства бытовой техники и недвижимости.



На пять крупнейших производителей стали - Tata Steel, JSW Steel, Steel Authority of India Ltd (SAIL), Jindal Steel & Power Ltd и AM / NS India (ранее Essar Steel) - приходится около 55% установленной мощности Индии.



По оценкам, внутренние цены на плоский прокат в четвертом квартале выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и, как ожидается, останутся высокими в ближайшие месяцы.



"Мировые цены на сталь находятся на беспрецедентно высоком уровне из-за резкого роста цен на железную руду, а также из-за сильного роста спроса на сталь со стороны Китая, Индии, США, Европы и других развивающихся рынков, а также из-за глобального роста. рынки восстанавливаются после годичного спада с возобновлением деловой активности и вакцинации", - говорится в отчете Care Ratings.



МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...