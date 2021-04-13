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Liberty Steel пропустила сроки подачи налоговой отчетности

13.04.21 16:15 , Steelland
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Liberty Steel пропустила сроки подачи налоговой отчетности для некоторых из своих крупнейших британских предприятий, говорится в сообщении The Guardian.

Санджив Гупта указан как директор 15 компаний, отчетность которых просрочены в Регистрационной палате, включая те, которые управляют заводами Liberty Steel в Ротерхэме и Стоксбридже в Южном Йоркшире.

Другие предприятия с просроченными счетами включают предприятия в Ньюпорте и Тредегаре в Южном Уэльсе, Далцелле в Шотландии и Ковентри в Уэст-Мидлендсе, а также шотландский алюминиевый завод Гупты.

Неподача годового отчета является уголовным преступлением, хотя максимальный финансовый штраф за несвоевременную подачу составляет всего 1500 фунтов стерлингов для частной компании. Обычно это считается красным флагом для других компаний, проводящих комплексную проверку.

C.Гупта срочно ищет финансирование для поддержки разрозненного коллектива компаний, объединенных под знаменем GFG Alliance, включая Liberty Steel, алюминиевую компанию и энергетическую компанию. В альянсе работает около 35 000 сотрудников по всему миру, из которых 3 500 находятся в Великобритании.

МинПром

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