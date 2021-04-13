Цены на горячекатаный рулон в Китае подскочили на 45 долл. за сутки Индекс fob China горячекатаного рулона (HRC) за прошедшие сутки вырос на 45 долларов за тонну, или 5,4%, до 865 долларов за тонну. Как отмечают аналитики Аргус, центральное правительство Китая промолчало о налогах на экспорт в эти выходные, пропустив вторую намеченную дату объявленного отката налоговых льгот.



Участники рынка ожидали, что с февраля правительство отменит скидки по 13% налогу на добавленную стоимость на экспорт. Рынок ожидал изменений в этом году к 1 апреля, затем к 10 апреля, и теперь новой целевой даты нет. Полный отказ от снижения пошлин приведет к увеличению затрат на экспорт плоского и сортового проката примерно на 100 долларов на тонне, предупреждают аналитики.



Налоговая неопределенность заморозила спотовые экспортные продажи Китая в этом месяце, что привело к сокращению морских поставок и увеличению цен у конкурентов. Более строгие экологические ограничения Китая на производство стали также привели к сокращению региональных поставок, в результате чего цены на заготовку из Таншана достигли 13-летнего максимума.



Покупатели начали соглашаться с более высокими ценами. На сегодня у них нет альтернативы по более низкой цене.



Ключевые производители стали в Азии сегодня резко увеличили цены для внутреннего рынка.



Вьетнамская компания Formosa Ha Tinh сегодня повысила цены горячекатаный рулон примерно на 150 долларов за тонну до более 900 долларов за тонну, без учета фрахта во внутренние порты. Китайская государственная компания Baosteel сегодня подняла отпускные цены на HRC для майских поставок на 400 юаней (примерно 61 доллар) на тонне, а завод Angang в северном Китае повысил отпускные цены на HRC на 500 иен на тонне по сравнению с апрелем.



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