Суд постановил взыскать с ОПЗ 266 млн грн за незаконно отобранный газ Хозяйственный суд Одесской области постановил взыскать с ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) 266,4 млн грн за газ, который был отобран предприятием в 2016 году.



Как передает Укринформ, соответствующее решение суда обнародовано в Едином реестре судебных решений.



"Взыскать с ПАО "Одесский припортовый завод" в пользу АО "Укртрансгаз" 250,392 млн грн безосновательно сохраненного имущества (газа - ред.) и 204,52 тыс. грн судебного сбора", - говорится в решении суда.



АО "Укртрансгаз" уведомил суд, что ОПЗ в июне 2016 года отобрал из газотранспортной системы 53,25 млн кубометров природного газа, больше, чем было согласовано поданной заводом номинацией от 19 мая 2016 года.



На возражения представителей ОПЗ о том, что "Укртрансгаз" знал об отборе газа, однако никоим образом не предотвратил это, суд подчеркнул, что газопоставщик имел право перекрывать газ, но это не является его обязанностью.



Как сообщал Укринформ, в июле 2016 года Стокгольмский арбитражный суд признал требования компании Ostchem и разрешил взыскать с ОПЗ 5,24 млрд грн долга и 1,57 млрд грн пени. Долг ОПЗ перед Ostchem образовался по контракту на поставку газа от 20 января 2013 года. В марте 2017 года Южненский городской суд Одесской области удовлетворил ходатайство Ostchem и дал возможность реализовать решение Стокгольмского арбитража.



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