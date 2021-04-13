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Немецкие экологи подали новый иск против Северного потока-2

13.04.21 14:30 , Бизнес Цензор
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Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe подала иск в суд Гамбурга с требованием отменить решение Федерального ведомства гидрографии и судоходства о выдаче разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в водах Германии. Как сообщила пресс-служба организации, иск был подан во вторник, 13 апреля, передает РБК.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее отмечал, что подача иска будет означать сохранение запрета на строительство газопровода до решения суда.

Как сообщалось, Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) 1 апреля отклонило возражения Немецкого союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) и природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против строительства газопровода. В результате разрешение BSH на дальнейшую прокладку газопровода остается в силе.

Ранее NABU и DUH опротестовали выданное в январе BSH разрешение на дальнейшую прокладку газопровода с помощью судна-трубоукладчика "Фортуна" в период с конца сентября до конца мая. Это разрешение касается прокладки труб на участке протяженностью 16,5 километров в экономической зоне ФРГ в Балтийском море.

Экологи опасаются, что трубоукладочные работы будут иметь негативные последствия для морской экосистемы и заповедной зоны для птиц в этом районе. BHS, однако, отклонил эти возражения. Теперь природоохранная организация добивается запрета на строительство через суд.

МинПром

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