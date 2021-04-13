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Бразильская железорудная компания Samarco Mineracao объявила себя банкротом

13.04.21 13:47 , Металлоснабжение и сбыт
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Бразильская железорудная компания Samarco Mineracao, представляющая собой совместное предприятие корпораций Vale и BHP, объявила себя банкротом и обратилась в суд, чтобы получить защиту от кредиторов, тяжба с которыми, как заявляется, может оказать негативное воздействие на функционирование предприятия.

Компания Samarco, занимающаяся добычей железной руды и производством окатышей, была вынуждена приостановить свою деятельность после катастрофического прорыва дамбы хвостохранилища в ноябре 2015 г. Она смогла возобновить работу только в декабре 2020 г.

На момент аварии задолженность компании сторонним кредиторам составляла около $4,7 млрд. После приостановки производства руководство Samarco вступило с ними в переговоры о реструктуризации, но соглашение так и не было подписано.

Как отмечает бразильская корпорация Vale, за последние годы значительная часть долга Samarco Mineracao перешла под контроль фирм, специализирующихся на взыскании проблемной задолженности. Они оказывают сильное юридическое давление на компанию, а объявление о банкротстве должно хотя бы на время положить конец их претензиям.

При этом Samarco заявляет, что по-прежнему будет выплачивать компенсации пострадавшим во время аварии в 2015 г.

МинПром

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