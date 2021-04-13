Газ в Европе продолжает дорожать Спотовые цены на газ в Европе с началом новой недели продолжили рост на фоне холодов и сокращения поставок по трубопроводам из России и Норвегии.



На голландском хабе TTF контракт с поставкой во вторник вырос до $254 за тысячу кубометров после (это максимум за последние два месяца) после $239 с поставкой на понедельник, передает Интерфакс-Украина.



С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $222 за тысячу кубометров.



Европа еще в конце марта открыла кампанию по закачке газа в подземные хранилища. Газовикам предстоит компенсировать рекордный отбор за минувшую морозную зиму - из ПХГ было поднято почти 69 млрд куб. м, что на 24 млрд куб. м больше, чем годом ранее. И теперь ПХГ забирают газ с рынка, а не добавляют его в холодные дни.



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