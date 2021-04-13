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Замглавы НБУ заявил, что в Украине не осталось проблемных банков

13.04.21 13:24
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На сегодня в Украине нет ни одного банка, который бы был отнесен Нацбанком к категории проблемных. Несколько банков выполняют не все нормативы. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Ярослав Матузка, сообщает пресс-служба НБУ.

"Важно то, что основные нормативы капитала и ликвидности выполняют абсолютно все банки", - сказал он.

По его словам, у нескольких есть проблемы с соблюдением нормативов кредитного риска (Н7 и Н9), но они имеют индивидуальные планы вхождения в нормативы.

Матузка напомнил, что с 1 апреля банки должны придерживаться нового норматива ликвидности NSFR на уровне 80% с увеличением нормативного значения в будущем до 100%. "На сегодня в системе только один банк не выполняет это требование. Он не создает системных рисков и почти не имеет обязательств перед кредиторами и вкладчиками", - сообщил Матузка.

Напомним, NSFR определяет минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год и рассчитывается как соотношение объема имеющегося стабильного финансирования к объему необходимого стабильного финансирования.

МинПром


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