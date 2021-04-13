Северодонецкий Азот в I квартале увеличил выпуск удобрений на 47,4% – В первом квартале 2021 года Северодонецкий "Азот" выпустил 265,62 тыс. тонн минеральных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба Group DF.



В частности, предприятием выпущено 128,47 тыс. тонн аммиачной селитры, 119,6 тыс. тонн карбамида, 150 тонн аммиака водного технического, 17,4 тыс. тонн КАС (карбамидо-аммиачная смесь).



Кроме того, предприятие выпустило 147, 81 тыс. тонн аммиака, 1,59 тыс. тонн диоксида углерода жидкого, 20,17 тыс. метров куб. кислорода медицинского газообразного в баллонах.



"В первом квартале рост производства составил 47,4%, если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года. Нам удалось увеличить загрузку производственных мощностей с 30% до 50%. Дальнейший рост объемов производства будет зависеть от уровня спроса на минеральные удобрения и от того, каким образом будет МКМТ решен вопрос с ограничением импорта азотных удобрений в Украину. Если импорт ограничат через квоты, мы сможем загружать цеха и демонстрировать рост объемов производства", – подчеркнул Леонид Бугаев, председатель правления ЧАО Северодонецкого "Азота".



В 2020 году на "Азоте" был полностью восстановлен полный производственный цикл – возобновлено производство собственного аммиака и начат выпуск на его основе аммиачной селитры, карбамида, КАС. Это позволило загрузить производственные мощности примерно на треть. Сегодня на предприятии работают два цеха аммиака (1-А и 1-Б), цех производства карбамида, одно отделение цеха производства карбамида-2, цех производства аммиачной селитры, цех производства азотной кислоты. До восстановления полного цикла в работу на привозном аммиаке включались отдельные подразделения. Некоторые цеха предприятия находились в простое более 7 лет из-за боевых действий в регионе, отсутствия надежного электроснабжения от двух источников, поврежденной инфраструктуры.



В 1 квартале 2020 года было выпущено 180,21 тыс. тонн удобрений. В частности, 141,61 тыс. тонн аммиачной селитры, 32,03 тыс. тонн карбамида, 2,81 тыс. тонн аммиака водного технического, 3,76 тыс. тонн КАС (карбамидо-аммиачная смесь).



В 2020 году предприятие выпустило 843,16 тыс. тонн минеральных удобрений, в том числе, 444,38 тыс. тонн аммиачной селитры, 352,04 тыс. тонн карбамида, 4,42 тыс. тонн аммиака водного технического, 42,32 тыс. тонн КАС (карбамидо-аммиачная смесь).



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