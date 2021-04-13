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В Раде хотят ввести годовой мораторий на повышение цен на энергоносители

13.04.21 12:52 , РБК Украина
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Верховная Рада во время внеочередного заседания 13 апреля планирует обратиться к Кабинету министров по вопросу об отмене повышения тарифов на электроэнергию для населения. Кроме того, предлагается вернуть государственное регулирование цен на газ и распределение газа и ввести годовой мораторий на повышение цен на энергоносители.

Проекты постановлений предлагаются для включения в повестку дня заседания, которое состоится в 16:00.

В частности, планируется рассмотреть проект постановления №4587 об обращении к Кабинету министров о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию и тарифов на услуги распределения природного газа.

Кабмину рекомендуется вернуть все тарифы на электроэнергию для населения, которые действовали до повышения, которое произошло с 1 января 2021 года.

Также Кабмину и НКРЭКУ рекомендуется ввести государственное регулирование цен на газ с одновременным установлением максимального размера тарифа на услуги распределения газа.

Кроме того, Рада планирует рассмотреть проект постановления №4609 об обращении к Кабинету министров об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введении моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители.

Также планируется рассмотреть проект постановления №4590 о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт / час.

Все проекты постановлений имеют рекомендательный характер и не являются обязательными для выполнения Кабинетом министров.

Как сообщалось, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа за первые 100 кВт на уровне 90 копеек за 1 кВт·ч вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения действуют до 30 апреля 2021 года.

Кроме того, для потребителей с электроотоплением отменена норма, по которой в период с 1 октября по 30 апреля, при потреблении до 3000 кВт электроэнергии в месяц они платили по тарифу 90 коп 1 кВт·ч, а за объем свыше 3000 кВт - 1,68 грн за 1 кВт·ч

Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр. С 1 апреля действуют рыночные тарифы, но поставщики оставили цены на прежнем уровне.

МинПром

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