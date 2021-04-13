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В Италии озаботились защитой металлургии от интересов Китая

13.04.21 12:14 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Bloomberg, Италия рассматривает возможность распространения государственной защиты от иностранного владения на автомобильный и сталелитейный секторы, чтобы оградить бизнес от интересов Китая, сказал министр правительства.

Министр экономического развития Джанкарло Джорджетти из партии "Антимигрантская лига" заявил законодателям в Риме, что есть недооценка недобросовестной конкуренции со стороны Китая - с сильными государственными субсидиями, которые обычно недоступны для итальянских и европейских компаний. По его словам, в результате в Европе многие потеряли рабочие места и закрылись компании.

"Некоторые области, такие как автомобильная и сталелитейная промышленность, особенно нуждаются в мерах поддержки из-за их стратегического характера и особенно подвержены такой конкуренции", - сказал Дж.Джорджетти.

"В связи с этим мы оцениваем возможность распространения действия правила золотой силы на секторы, которые в настоящее время исключены и которые имеют очевидное значение в национальной экономической структуре", - добавил он.

Так называемая "золотая сила" включает в себя государственные меры по блокированию или управлению иностранным участием в компаниях, считающихся стратегическими.

МинПром

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