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14 апреля Украина выставит на аукцион богатое месторождение титана

13.04.21 11:35 , Металлургпром
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14 апреля состоятся онлайн-аукционы по продаже 13 участков недр, среди которых есть Селищанский участок с залежами титановых руд, сообщает Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра). Объект расположен в Житомирской области, его площадь составляет 1 857 гектаров.

Суммарная мощность продуктивных пород Селищанского участка колеблется от 1,0 до 18,5 м при средней мощности 10,0 м (5,5 м - в аллювиальных отложениях и 4,5 м - в коре выветривания). Содержание ильменита находится на уровне 50-70 кг / м3. Продуктивные горизонты залегают на разных глубинах - в северной части россыпи и на его бортах они перекрыты 8-12 метровой толщей безрудных пород, в южной и центральной частях мощность безрудных пород достигает 20-25 м и в среднем по россыпи составляет 13 м. Технологические исследования в пределах Селищанского участка не проводились.

Геологоразведочные работы в 2007-2011 гг. в рамках Селищанского участка проводились ГП "Украинская геологическая компания" по результатам которых она была признана перспективной для дальнейшего геологического изучения.

"Мы подготовили для выставления на аукцион и опубликовали в Атласе девять участков с залежами титановых руд. По одному из них - Селищанскому участку - торги состоится 14 апреля. Специальное разрешение на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку предлагается на 5 лет. Стартовая цена лота - более 3 миллиона гривен", - рассказал председатель Госгеонедр Роман Опимах.

Титан благодаря сочетанию механических и физико-химических свойств и высокой коррозионной стойкости используется в различных отраслях промышленности: авиакосмической, химической, пищевой, в нефтяном машиностроении, черной и цветной металлургии, в производстве пигментов для красок, бумаги и т.д.

"В Украине создана мощная сырьевая база титана - выявлены и разведаны значительные запасы и ресурсы титановых руд, превышающих суммарные запасы титана всех других стран мира, ныне разрабатывается 12 месторождений", - напомнил Р.Опимах.

Инвестиционный атлас недропользователя Украины содержит уже около 400 вакантных участков недр, в том числе и с залежами стратегических и критических полезных ископаемых - литий, никель, кобальт, молибден, цирконий, титан, золото, углеводороды.

МинПром

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