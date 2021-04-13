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Для реализации транспортной стратегии нужна локализация – Магомедов

13.04.21 11:36
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Реализация Национальной транспортной стратегии предусматривает использование механизма локализации. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Этого с нетерпением ждет украинская машиностроительная отрасль, страдающая от импортной продукции. Локализация производства намного выгоднее для государства, чем просто ввоз в страну иностранной промышленной продукции. Локализация создает новые рабочие места и увеличивает сумму уплаченных налогов в бюджеты всех уровней", - сказал он.

Напомним, недавно правительство утвердило план реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года. Документ предполагает широкую проектную активность, а также инвестиции в строительство объектов инфраструктуры, обновление и замену общественного транспорта, грузовых и пассажирских ж/д вагонов, модернизацию морских и речных портов.

М.Магомедов обратил внимание на то, что сегодня доля импорта в украинских госзакупках продукции машиностроения составляет 46%. Для сравнения: в США этот показатель - 4%, в ЕС-10%. "Наша власть очень любит говорить, что Украине необходимо перенимать передовой зарубежный опыт. Локализация – хороший пример такого опыта. И хотя сегодня наши западные партнеры всячески выступают против принятия законопроекта о локализации, нам нужно суметь их переубедить. Мы имеем такое же право на защиту национального производителя, как и они", - подчеркнул политик.

По его мнению, реализация крупных инфраструктурных проектов и масштабных государственных закупок должна изначально строиться на приоритетном обеспечении заказами национальных компаний. "Иначе будет как в истории с грузовыми ж/д вагонами. «Укрзализныця» утвердила многомиллиардную программу модернизации и закупки новых вагонов. Тем не менее вагоностроительные заводы стоят без работы: за первые три месяца 2021 года строительство грузовых вагонов сократилось более чем на 70%", - отметил он.

"Локализация в госзакупках позволит обеспечить заказами производителей городского транспорта: автобусов, трамваев, троллейбусов, локомотивов и вагонов метро. Это обеспечит рост внутреннего рынка стали, переработку металлолома, создаст более 15 тыс рабочих мест в вагоностроении и более 30 тыс рабочих мест в смежных отраслях. Призываю правительство и парламент сделать все возможное, чтобы законопроект №3739 о локализации был принят. Это вопрос экономической безопасности Украины", - резюмировал М.Магомедов.

МинПром

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