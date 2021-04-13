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Fitch Ratings изменил рейтинг Метинвеста на стабильный

13.04.21 11:16
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Кредитное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочного рейтинга группы Метинвест по обязательствам в иностранной и национальной валюте с "негативного" на "стабильный". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, кредитный рейтинг Метинвеста и его облигаций остался на уровне BB-, что на два уровня выше странового потолка для Украины. Рейтинговое агентство высоко оценило способность Метинвеста генерировать денежный поток, что связано с благоприятной ситуацией на рынках стали и железной руды на фоне восстановления мировой экономики.

Также агентство отметило финансовую гибкость группы, которая способствует повышению ее прибыльности, в том числе благодаря получению контроля над Покровской угольной группой и реализацией программы капитальных инвестиций. В то же время Fitch Ratings отметил ожидаемое постепенное снижение общей суммы долга Метинвеста.

Метинвест – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, в которую входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж во всех основных регионах мира. Группа производит коксовую продукцию, чугун, стальные полуфабрикаты, сортовой и плоский прокат на собственных предприятиях в Украине, Италии, Болгарии и Великобритании.

МинПром

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