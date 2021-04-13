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Южмаш купит стали на 74 млн грн для ракеты Antares

13.04.21 11:15 , Бизнес Цензор
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ГП "ПО Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" 30 марта заключил соглашение с ЧП "Лирен" о поставке металла на 74,38 млн грн. Об этом свидетельствуют данные в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".

До конца 2025 года на условиях EXW в Запорожье поставят ориентировочно 304 тонны стали. Марка и цена за тонну в отчете о заключении договора не опубликованы. Товар будут поставлять в течение полугода после оплаты. Сталь нужна для программы Taurus II и других.

Taurus II – это старое название ракеты-носителя Antares, главным разработчиком которой является американская компания Northrop Grumman Innovation System (бывшая Orbital Sciences Corporation). Ракета предназначена для доставки грузов на Международную космическую станцию. Завод "Южмаш" изготовляет основную конструкцию первой ступени ракеты.

Запорожской "Лирен" владеет и руководит Максим Саричев. Его жена Ерна Сорокина-Саричева раньше была начальницей Отдела проверок финансовых операций Упроавления аудита ГУ ГФС в Запорожской области. В 2016 году "Южмаш" заключил с "Лирен" два соглашения о стали на сумму 44,6 млн грн.

Завод "Южмаш" во главе с Сергеем Войтом входит в сферу управлния Государственного космического агентства Украины, которое с недавнего времени возглавляет Владимир Тафтай. Это бывший вице-президент по корпоративному управлению ГП "Антонов", экс-начальник Управления координации космической деятельности Департамента стратегического развития сектора обороны и безопасности Минэкономразвития, а также выходец из "Южмаша".

МинПром

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