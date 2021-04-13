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Облэнерго завышают объемы потребления электроэнергии – Энергоатом

13.04.21 10:58 , Укринформ
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ГП "НАЭК "Энергоатом" на примере АО "Харьковоблэнерго" привел доказательства завышения данных об объемах потребления населением электроэнергии. Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте ГП "НАЭК "Энергоатом".

В компании проанализировали решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая 7 апреля 2021 года наложила штраф в размере 1,7 млн грн на АО "Харьковоблэнерго" за нарушение лицензионных условий хозяйственной деятельности по распределению электроэнергии. По данным регулятора, в октябре 2020 года "Харьковоблэнерго" насчитало 19 домохозяйствам избыточные объемы потребления электроэнергии в объеме 11,5 млн кВт-ч.

"Получается, что каждое из таких домохозяйств потребляло по 813,5 кВт-ч. каждый час в течение суток каждый день октября прошлого года. "Харьковоблэнерго" отразило именно такие данные в коммерческом учете, а "Харьковэнергосбыт" согласился с этими объемами потребления, абсолютно нереалистичными, и отнес их к категории использования бытовыми потребителями", - отметили в НАЭК "Энергоатом".

Как отмечают в компании, именно такие объемы электроэнергии "Энергоатом" поставил ГП "Гарантированный покупатель" по льготной цене 15 коп. за кВт-час., который в свою очередь передал их "Харьковэнергосбыт".

"Это привело к убыткам НАЭК "Энергоатом" на сумму более 20 млн грн - только в отношении 19 домохозяйств и только в октябре 2020 года. Понятно, что излишки указанных объемов электроэнергии были использованы не для населения, а перепроданы для коммерческого использования по значительно более высокой цене", - сделали вывод в "Энергоатоме".

В связи с указанными фактами компания намерена обратиться в правоохранительные органы.

"В итоге имеет место недополучение Государственным бюджетом Украины значительной части средств. Компания проинформирует правоохранительные органы о фактах значительного завышения статистики объемов потребления населением электроэнергии", - подчеркивается в сообщении.

"Энергоатом" также обратился к НКРЭКУ и ГП "Гарантированный покупатель" с призывом консолидировать усилия для выявления аналогичных случаев в других регионах Украины, установить реальные объемы потребления электроэнергии населением и применять наказания за злоупотребления субъектами рынка с целью предотвращения таких злоупотреблений в будущем.

МинПром

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