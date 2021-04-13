Китай сокращает выплавку чугуна в связи с ужесточением экологических стандартов По данным китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), в марте 2021 г. в Таншане, где на 26 металлургических комбинатах действуют 127 доменных печей, было выплавлено 8,33 млн т чугуна против 10,07 млн т в феврале. Потребление железной руды сократилось по сравнению с февралем на 2,96 млн т.



Согласно подсчетам издания, с 1 апреля по конец 2021 г. потери металлургов Таншаня от ограничений, вызванных ужесточением экологических стандартов, составят 26,61 млн т чугуна, а спрос на железную руду снизится на 45,24 млн т.



Власти Таншаня при этом продолжают усиливать контроль над качеством атмосферного воздуха. Только с 1 по 4 апреля было выявлено 48 нарушений, за которые местные металлургические компании выплатили 19,2 млн юаней (2,9 млн долл.) штрафов.



По итогам последних проверок четыре меткомбината были переведены из категорий "В" и "С" в категорию "D". Это означает, что для них действуют более строгие производственные ограничения. Экологическая инспекция будет постоянно проверять состояние заводов и при необходимости присваивать им более низкие или, наоборот, более высокие категории. Чем выше категория, тем выше может быть уровень загрузки мощностей предприятия.



Министерство экологии и окружающей среды КНР начало новый раунд проверок металлургических компаний в восьми провинциях: Шаньси, Ляонин, Аньхой, Цзянси, Хэнань, Хунань, Гуанси и Юньнань



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