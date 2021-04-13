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Украине нужно учиться защищать своих экспортеров – Магера

13.04.21 10:18
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Европейский протекционизм с его пошлинами, СВАМ и другими ограничениями – не про справедливость и конкуренцию. Он про экономическую выгоду Европейского Союза, отметил народный депутат Сергей Магера.

Он напомнил, что ранее Еврокомиссия не обнаружила каких-либо оснований для ограничения турецкого импорта г/к проката по итогам проведенного антисубсидиарного расследования, длившегося с июля 2020 года. Тогда ассоциация EUROFER обвинила Eregli Demir и еще четыре турецкие компании в недобросовестной конкуренции. В вину им вменялось чрезмерное использование государственной поддержки. Доказать факт злоупотреблений не удалось. В результате EUROFER в конце марта 2021 года отозвала свою жалобу.

"Данный пример наглядно иллюстрирует тот факт, что европейский протекционизм с его пошлинами, СВАМ и другими ограничениями – это не про справедливость и конкуренцию. Это про экономическую выгоду Европейского Союза. Гендиректорат по торговле Еврокомиссии пояснил, что они не выявили причин, по которым дальнейшее расследование будет в интересах ЕС. В тот момент на европейском рынке наблюдался значительный дефицит г/к проката. Вводить новую пошлину на него было не в интересах Евросоюза", - отметил нардеп.

Сегодня в ЕС на турецкий г/к прокат действуют предварительные антидемпинговые пошлины в размере 4,8-7,6%. Окончательное решение по ним примут в июле. В ответ на такие меры Турция развернула зеркальное расследование против европейского г/к проката. Это пример четкой государственной позиции по защите национальных экономических интересов. Зачастую такие действия вынуждают другую сторону искать компромиссное решение.

"К сожалению, Украина не может похвастаться заботой о своих экспортерах. Против украинских производителей сегодня действует 36 защитных мер. Каких-либо адекватных ответных действий наша власть не предпринимает, как и не помогает нашим экспортерам защищаться на рынках других стран. Свой внутренний рынок мы также защищаем очень слабо. Таким образом, украинская экспортная карта формируется практически без участия наших экспортеров", - подчеркнул политик.

"В мире с каждым днем усиливаются протекционистские настроения. Нашей дипломатии стоит занять проактивную позицию, а не наблюдать молча, как на пути украинских товаров возводятся новые барьеры. Украине нужно научиться эффективно защищать свои экономические интересы за границей и надежно защищать свой внутренний рынок. Выполнить последнюю задачу поможет принятие закона о локализации, который зарегистрирован в парламенте. Бизнес ждет от власти реальных действий, а не деклараций", - резюмировал С.Магера.

МинПром

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