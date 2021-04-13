В I квартале группа НЛМК увеличила выплавку стали В течение января-марта 2021 года металлургические предприятия группы НЛМК выплавили 4,365 млн. тонн стали. Улучшение показателей к предыдущему кварталу - 12%, в годовом сопоставлении - 4%.



Липецкая площадка произвела 3,331 млн. тонн стали, что сопоставимо с результатом первого квартала 2020 года. Рост объёмов к октябрю-декабрю 2020 - 12%. В "НЛМК-Сорт" произвели 0,789 млн. тонн стали, увеличение к четвёртому кварталу - 11%, год к году - 20%.



В частности экспортные продажи сократились на 7% кв/кв (-13% г/г) до 3,9 млн. тонн с уменьшением продаж товарного чугуна на фоне завершения капитального ремонта одной из доменных печей НЛМК, а также с возобновлением внутригрупповых поставок слябов на НЛМК США для удовлетворения локального спроса на готовый прокат (в запасах на конец 1 кв., будут переработаны в готовый прокат и проданы во 2 кв.). Кроме того, на конец квартала были накоплены запасы в портах Чёрного моря из-за неблагоприятных погодных условий, соответствующий металл будет реализован во 2-м квартале текущего года.



Продажи на "домашних" рынках выросли на 4% кв/кв (-10% г/г) до 2,7 млн. тонн. Продажи в России увеличились на 4% кв/кв до 1,7 млн. тонн в связи с высоким спросом на сортовой прокат. Продажи на экспортных рынках снизились до 1,2 млн. тонн (-21% кв/кв; -12% г/г) с уменьшением продаж чугуна и увеличением внутригрупповых поставок слябов.



"Во всех ключевых регионах наблюдался рост цен на металлопродукцию, обусловленный продолжающимся восстановлением деловой активности, в результате чего динамика спроса на стальную продукцию опережала предложение. Высокая стоимость сырьевой корзины также поддержала котировки. В России цены на плоский прокат без покрытий в долларовом выражении выросли на 44% кв/кв (+39% г/г), цены на арматуру - на 44% кв/кв (+52% г/г). Котировки слябов на базисе FOB Чёрное море увеличились на 31% кв/кв (+65% г/г) на фоне роста спроса на экспортных направлениях. В странах ЕС цены на плоский прокат в долларовом выражении в среднем увеличились на 34% кв/кв (+58% г/г), достигнув максимальных значений c 2008 года", - говорится в материалах компании.



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