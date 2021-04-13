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Минэкономики не видит оснований для дальнейшего роста цен

13.04.21 08:07
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До Пасхальных праздников ценовая ситуация на продукты будет оставаться стабильной - в частности, представители Союза птицеводов Украины подтвердили, что ближайший месяц рост цен на яйца и мясо птицы не предвидится.

Об этом со ссылкой на оценки представителей ритейла сообщает Минэкономики.

"По данным оперативного мониторинга Госстата потребительских цен на социально значимые товары, наблюдается стабилизация ценовой ситуации - рост цен остановился и оснований для дальнейшего роста не усматривается. Также за последнюю неделю зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов, в частности, некоторых видов хлеба, круп, масла сливочного, яиц, лука, моркови и картофеля", - говорится в сообщении.

Представители НАСУ "Укрцукор" также заявили, что нет предпосылок для роста цены на сахар, добавили в ведомстве.

МинПром

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