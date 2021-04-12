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Комитет Рады по экономразвитию поддержал продление пошлины на вывоз лома

12.04.21 17:22
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Комитет Верховной Рады единогласно поддержал принятие в целом законопроекта №5175, предусматривающего продление на 5 лет действия пошлины при экспорте стального лома. Такое решение принято в понедельник, 12 апреля, на заседании комитета ВР в формате видеоконференции.

Инициативу о продлении пошлины на вывоз лома депутатам представил один из авторов законопроекта №5175, заместитель главы комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский. По его словам, продления срока действия пошлины – вопрос выбора: экспортировать сырье или продукцию переработки.

"Это вектор, который мы хотим выбрать для украинской экономики. 1 т экспортируемого лома дает Украине чуть меньше 2 тыс. грн (это как раз взимаемая пошлина в 58 евро). 1 т лома, переработанного в сталь, дает Украине около 8 тыс. грн налогов. То есть государству в 4 раза выгоднее перерабатывать лом в металл и затем в готовую продукцию, чем экспортировать сырье. Если сейчас не продлим пошлину, потеряем 21 тыс. рабочих мест и около 1 млрд грн налогов", - подчеркнул Д.Кисилевский.

Глава подкомитета по вопросам государственной экономической политики Александр Колтунович в свою очередь отметил, что предлагаемый законопроект №5175 учитывает интересы отечественных товаропроизводителей.

"Я безусловно поддерживаю этот законопроект. Прежде всего это важнейшая составляющая, когда мы говорим о преодолении аграрно-сырьевой направленности украинской экономики. Безусловно, с экономической точки зрения выгоднее не экспортировать сырье, а перерабатывать его в стране", - сказал он.

Член комитета ВР по экономическому развитию Муса Магомедов подчеркнул экономическую целесообразность принятия законопроекта №5175. "Защита от экспорта лома работает в интересах украинской промышлености", - заявил он.

Напомним, на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект №5175, продлевающий пошлину на экспорт стального лома еще на 5 лет. Данная пошлина была введена в сентябре 2016 г. для стабилизации работы украинского горно-металлургического комплекса, ее действие заканчивается в сентябре 2021 г.

МинПром

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