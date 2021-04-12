Кабмин в ближайшее время утвердит Стратегию развития ОПК – Шмыгаль Кабинет министров в ближайшее время утвердит Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.



Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



"Совместно с Минстратегпромом, Минэкономики, Укроборонпромом, аппаратом СНБО, комитетом ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны обсудили проект Стратегии развития ОПК. Документ согласован всеми ведомствами и поддержан международными партнерами. В ближайшее время утвердим его на заседании правительства", - сообщил Д.Шмыгаль.



По словам премьера, реализация Стратегии является важным шагом, который станет продолжением единой государственной политики, направленной на усиление обороноспособности государства.



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