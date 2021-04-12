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Из-за низких запасов в Европе дорожает газ

12.04.21 16:54 , Экономическая правда
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Цены на газ на европейских хабах на прошлой неделе имели разносторонние колебания с общей тенденцией к росту.

Об этом говорится в обзоре аналитиков "Украинской энергетической биржи".

Как отмечается, самые низкие котировки наблюдались на хабе TTF (крупнейший в Европе газовый хаб - ЭП.), которые по состоянию на 9 апреля составили 19,56 евро за МВт-ч, что равно 252 доллара за тысячу кубометров.

На других хабах спотовая цена была выше - до 22,71 евро/МВт-ч или 292 доллара за тысячу кубометров.

Как пишет "Коммерсант", основным драйвером спроса на газ в Европе является его закачка в хранилища - рынок после холодной зимы вошел в весенний сезон с рекордно низкими запасами.

Игроки рынка начали активно закачивать газ в ПХГ еще в конце марта, что и поддерживает цены на газ на высоком уровне.

ПХГ Европы заполнены на 31% (29% в конце зимы), за зиму из хранилищ поднято около 69 млрд кубометров, что на 24 млрд кубометров больше, чем годом ранее.

Контракты на месяц наперед за анализируемый период в среднем были на 2,8% дешевле спотовых цен, квартал наперед были на 3,8% ниже текущих спотовых цен, а сезон наперед подорожали на 2,4%.

"Еще в конце марта Европа возобновила закачку газа в ПХГ, после его рекордных отборов. Вместе с существенным похолоданием спотовые цены на газ показали рекордное повышение по сравнению с показателями предыдущих двух месяцев", - заявляют в УЭБ.

Согласно сообщению, апрельские объемы поставки LNG на европейский рынок держатся почти на прошлогоднем уровне и имеют тенденцию к росту.

МинПром

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