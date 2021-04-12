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Volvo начнет выпуск авто из зеленой стали с 2021 года

12.04.21 16:26
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Шведский автомобилестроительный концерн Volvo Group планирует первым в мире наладить выпуск автомобилей, построенных из "зеленой" стали. Ожидается, что первые такие транспортные средства сойдут с конвейера уже в 2021 году.

"Мы намерены стать климатически-нейтральной компанией к 2050 году, согласно Парижскому соглашению. Это значит, что наши автомобили не будут осуществлять выхлопов. Но, кроме того, мы постепенно заменим компоненты, например металлопродукцию, из которых производятся авто, на безуглеродные аналоги", - сообщил Мартин Лундстедт (Martin Lundstedt), президент и CEO Volvo Group.

По его словам, это станет важным шагом к созданию полностью климатически-нейтрального транспорта.

Напомним, что Volvo подписал соглашение о сотрудничестве с металлургической компаний SSAB, по которому оба концерна займутся разработкой, серийным производством и коммерциализацией первых в мире транспортных средств, собранных без компонентов из ископаемого топлива.

В 2021 году Volvo обязался разработать первую концепцию таких авто из "зеленой" стали SSAB, в 2022 год – запустить серийное производство в малых объемах и постепенно довести до массового производства. Кроме того, SSAB поможет Volvo оптимизировать закупку стальных компонентов с учетом их веса и качества.

"Мы делаем гигантский скачек по направлению к полностью безуглеродной цепочки стоимости, вплоть до потребителя", - подчеркнул Мартин Линдквист (Martin Lindqvist), президент и CEO SSAB.

Источником стали для Volvo станет предприятие по производству экологически чистой стали HYBRIT, которое принадлежит SSAB, шведской государственной компании Vattenfall и шведской горнодобывающей компании LKAB.

В августе прошлого года компания начала пробные выплавки "зеленой" стали в Лулео, Швеция, из железной руды, обработанной электроэнергией и водородом, не содержащим ископаемых углеводородов, который, в свою очередь, производится с использованием только возобновляемых источников энергии.

МинПром

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