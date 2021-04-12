В Украине должны быть программы по прозрачной поддержке локализации производства – УСПП Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) убежден, что следующим шагом по реализации принятой Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года должно быть принятие программ по прозрачной поддержке локализации производства.



Деловой союз неоднократно обращал внимание правительства и местных администраций на необходимость предоставления обоснованного приоритета в тендерах отечественным компаниям и товарам. Это позволит обновить городской и коммунальный транспорт, междугородную инфраструктуру, загрузив мощности отечественных машиностроительных предприятий, производящих автобусы, трамваи, троллейбусы, поезда метро и составляющие к ним.



Сейчас эти показатели неутешительные - доля импорта в государственных закупках продукции машиностроения в Украине - 46%. Тот же показатель в США - 4%, в ЕС - 10%.



Расширение программы транспортного машиностроения в Украине дало бы прирост ВВП на 2,3 и около 15 000 рабочих мест в вагоностроении и более 30 000 - в смежных отраслях, отмечают в УСПП.



Сейчас транспортное машиностроение в Украине показывает стабильный падения, сократившись в феврале еще на 7%.



"Обновление требует как железнодорожная инфраструктура, где изношенность фондов достигает 90%, так и городской транспорт. Национальная стратегия как раз и должна стимулировать модернизацию транспорта, при этом предоставив заказ отечественным производителям. Это рабочие места и повышение платежеспособности внутреннего рынка", - отметил президент УСПП Анатолий Кинах.



УСПП имеет готовые наработки в данном направлении и поддерживает коммуникации с правительством. Впрочем, здесь предлагают более системно подойти к формированию политики локализации и импортозамещения, в том числе и через принятие соответствующего законопроекта и разработки государственной программы.



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