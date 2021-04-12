Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ICC Ukraine призывает доработать законопроект о запрете б/у грузовых вагонов

12.04.21 16:16 , РБК Украина
печать
размер текста:

Проект запрета подержанных грузовых вагонов приведет к дефициту на рынке и окажет негативное влияние на экономику Украины. В связи с этим, проект не может быть поддержан в текущей редакции и нуждается в доработке.

Об этом говорится в письме к премьер-министру Денису Шмыгалю от Украинского национального комитета Международной торговой палаты ().

Как сказано в письме, полный запрет на продление сверхнормативного срока использования вагонов, который предусмотрен нынешним проектом, приведет к списанию более 42 тыс. единиц вагонов всех типов.

При этом из эксплуатации будут выведены более чем 30% окатышевозов, а для коксовозов и фитинговых платформ будет введен предельный срок службы. Однако эти виды вагонов относятся к остродефицитному подвижному состава, и их списание будет иметь негативное влияние на украинскую промышленность.

"Дефицит грузовых вагонов приводит к росту цен на вагоны, а следовательно - к повышению транспортных расходов предприятий и снижению их конкурентоспособности. Недопустимо снижать конкурентоспособность украинских предприятий, которые генерируют валютную выручку в страну, и ставить под угрозу целые отрасли экономики Украины", - отмечают в ICC Ukraine.

Анализ регуляторного влияния проекта предусматривает, что субъекты хозяйствования за 5 лет будут вынуждены потратить 41 млрд грн на приобретение новых вагонов. Однако такие значительные расходы, вместе с дефицитом грузовых вагонов, приведут к существенному сокращению промышленного и сельскохозяйственного производства, потере рабочих мест и отчислений в государственный бюджет.

Стоит также отметить, что в 2020 году экономическая ситуация в Украине и в мире остается крайне тяжелой. ВВП Украины, по данным Службы госстатистики, упало на 4,4%, убытки промышленности превысили 45 миллиардов гривен. В такой затруднительной ситуации предприятия не имеют средств на закупку новых вагонов.

Отдельно в ICC Ukraine отмечают: обязательное осуществление продления срока службы грузовых вагонов каждые три года, и только путем проведения капитального ремонта с продлением срока службы (КРП), является нецелесообразным, и не поддерживается бизнес-сообществом.

Во-первых, в проекте необоснованно вводится новое понятие - "Капитальный ремонт грузового вагона с продлением срока службы (КРП). Однако срок КРП уже является определенным в положении "о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении", отмечается в письме.

Кроме этого, обязательное продление срока грузового вагона через КРП имеет дискриминационные признаки: такие ремонты могут выполнять только специализированные предприятия со специальными разрешениями. А в ДЕПО КРП не проводится ввиду отсутствия аттестации на такие работы.

"Именно поэтому в доработанном проекте приказа следует предусмотреть проведение продления срока службы всех типов вагонов только после ремонта с продлением (РП) в объемах, предусмотренных техническим решением, которое проводит вагоностроительное или вагоноремонтное предприятие. А для продления срока службы вагона установить срок до 7 лет", - подчеркивают в ICC Ukraine.

ICC Ukraine замечает: необходимо принять взвешенное и экономически просчитанное решение, а не ставить под удар целые отрасли экономики Украины. Для урегулирования ситуации на рынке грузовых вагонов Комитет просит доработать проект, с учетом всех указанных предложений бизнеса.

Напомним, ранее Европейская бизнес-ассоциация заявила, что новая версия приказа должна быть доработана, поскольку в обновленной редакции документа, как и ранее, предлагается значительно ограничить срок эксплуатации специализированных грузовых вагонов, что вызовет их острый дефицит на рынке перевозок.

В свою очередь, генеральный директор горнодобывающей компании "Юнигран" Сергей Дыняк тоже заявлял, что проект приказа о списании вагонов по возрасту содержит нормы, которые создают коррупционные риски. В частности, норма, которая позволяет продлить эксплуатационный срок службы вагона только после проведения капитального ремонта с сертификатом, имеют право выдавать лишь несколько предприятий.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:54
Кабмин в ближайшее время утвердит Стратегию развития ОПК – Шмыгаль
17:36
Подход к финансированию космической отрасли надо менять – Зеленский
17:22
Комитет Рады по экономразвитию поддержал продление пошлины на вывоз лома
17:13
Зеленский может отдать Мотор Сич Турции
16:54
Из-за низких запасов в Европе дорожает газ
16:37
В Украине должны быть программы по прозрачной поддержке локализации производства – УСПП
16:26
Volvo начнет выпуск авто из зеленой стали с 2021 года
15:57
Бывшего главу Укравтодора выпустили из польской тюрьмы под залог свыше 7 млн грн
15:41
В I квартале ГОКи Фирташа сократили производство ильменитового концентрата
15:35
Минфин привлек в госбюджет 95 млрд гривен, 893 млн долларов и 70 млн евро за счет размещения ОВГЗ.
15:15
Металлурги и химики договорились об обеспечении серной кислотой
14:50
Рост цен в промышленности замедлился
14:34
Во Франции в 2025 году появятся 12 водородных поездов Alstom
14:13
Китай ударно наращивает выпуск алюминия
13:54
За год цены в производстве пищевых продуктов выросли на 30,3%
13:38
Укрэнерго получило чистый убыток в размере 27,5 млрд грн
13:18
Украинские порты нуждаются в инвестициях – Магера
13:13
Дело Роттердам+ отвлекало внимание от реальной коррупции в энергетике – депутат
12:52
УЗ заявила об ускорении общего оборота грузового вагона на 1,5 суток
12:32
К концу отопительного сезона запасы газа в ПХГ упали в 1,8 раза
09.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!