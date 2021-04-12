Бывшего главу Укравтодора выпустили из польской тюрьмы под залог свыше 7 млн грн Окружной суд в Варшаве в понедельник не продлил арест бывшему и.о. председателя Укравтодора Славомиру Новаку, подозреваемому в коррупции.



Суд избрал против Новака меру пресечения в виде запрета на выезд из страны, пребывания под постоянным наблюдением полиции и имущественного залога на сумму 1 млн злотых (свыше 7 млн ​​грн), передает Укринформ.



Судья окружной прокуратуры в Варшаве Агнешка Доманская, несмотря на аргументы прокуратуры продлить арест Новаку на очередные три месяца, вынесла решение освободить его из-под стражи. Соответственно, в понедельник он был выпущен из варшавского СИЗО.



Защита Новака положительно восприняла это решение суда, а прокуратура намерена его опротестовать. В прокуратуре подчеркивают, что освобождение подозреваемого из СИЗО грозит расследованию дела. Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж не исключила, что С.Новак попытается уклониться от участия в следствии, влиять на других свидетелей и даже может бежать из страны.



Как сообщалось, 22 июля суд Варшавы арестовал С.Новака на три месяца по подозрению в коррупционных действиях в должности председателя Укравтодора. Его задержание было следствием сотрудничества украинского НАБУ и польского Центрального антикоррупционного бюро (CBA), а также органов прокуратуры двух стран. Впоследствии его временный арест еще дважды продлевался.



Кроме С.Новака, в коррупционном деле подозрения вручены еще пяти лицам, в том числе двум гражданам Польши; иностранцу, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора; экс-советнице и.о. председателя Укравтодора, гражданке Украины.



С.Новак возглавлял с 2011 по 2013 год министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016-го по октябрь 2019 г. был и.о. председателя Укравтодора.



В середине сентября CBA проинформировало об обнаружении двух тайников, в которых Новак прятал наличные в эквиваленте свыше 1 миллиона долларов. Спецслужба также наложила арест на другие активы, которые, как оценивает CBA, приобретены за деньги, происходящие из коррупционных преступлений. Речь идет о двух квартирах, общая стоимость которых оценивается почти в 2 млн злотых (около 550 тыс. долл.), а также автомобиле Land Rover. Кроме того, СBA изъяло другие материальные ценности, которые могут быть доказательствами по делу.



Новак и его защита отбрасывает все обвинения в свой адрес, называя их политическим заказом действующей польской власти. Ранее он был одним из ведущих политиков оппозиционной ныне "Гражданской платформы" и членом правительства Дональда Туска.



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