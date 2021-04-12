Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В I квартале ГОКи Фирташа сократили производство ильменитового концентрата

12.04.21 15:41
печать
размер текста:

В первом квартале 2021 года два горнодобывающих комбината ООО "Валки-Ильменит" и ООО "Междуреченский ГОК" произвели 31 тыс. тонн ильменитового концентрата (TiO2). Об этом сообщает пресс-служба Group DF.

"Производственные планы полностью выполнены, все поставки продукции осуществлены в соответствии с заключенными контрактами. Сокращение объемов производства произошло из-за изменения рыночной конъюнктуры – глобального снижения спроса на титановую продукцию. Это не стало поводом для свертывания начатой на комбинатах масштабной программы капитальных инвестиций. В 2021 году акционер уже инвестировал более 31 млн. грн в два ГОКа. Мы продолжаем плановое обновление основных фондов: закупается новая горно-транспортная техника, проводится модернизация, ремонт и обновление старых активов. Наша стратегия направлена на увеличение эффективности производства, улучшение показателей себестоимости и увеличение маржинальности бизнеса в целом", – прокомментировал Сергей Косенко, председатель обществ "Валки-Ильменит" и "Междуреченский ГОК".

В первом квартале 2021 года средняя заработная плата на ООО "Валки-Ильменит" и ООО "Междуреченский ГОК" выросла на 13,5% и составила 14,6 тыс. грн. Сумма налогов и сборов, уплаченных в бюджеты разных уровней, выросла на 10,4% и составила 27,7 млн. грн.

Также сообщается, что ГОКи будут наращивать объемы производства пропорционально спросу. "Наши аналитики ожидают восстановление спроса на титановую продукцию на докризисном уровне только со средины 2022 года. Это оптимистический сценарий. Сейчас, когда на глобальном рынке идет значительное проседание, наша задача подготовиться к росту в будущем. Поэтому мы активно обновляем технику и начали проведение горно-подготовительных работ для перехода на новые участки добычи", – подчеркнул Сергей Косенко.

Напомним, в первом квартале 2020 года два горнодобывающих комбината ООО "Валки-Ильменит" и ООО "Междуреченский ГОК" выпустили 35,2 тыс. тонн ильменитового концентрата.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:16
ICC Ukraine призывает доработать законопроект о запрете б/у грузовых вагонов
15:57
Бывшего главу Укравтодора выпустили из польской тюрьмы под залог свыше 7 млн грн
15:35
Минфин привлек в госбюджет 95 млрд гривен, 893 млн долларов и 70 млн евро за счет размещения ОВГЗ.
15:15
Металлурги и химики договорились об обеспечении серной кислотой
14:50
Рост цен в промышленности замедлился
14:34
Во Франции в 2025 году появятся 12 водородных поездов Alstom
14:13
Китай ударно наращивает выпуск алюминия
13:54
За год цены в производстве пищевых продуктов выросли на 30,3%
13:38
Укрэнерго получило чистый убыток в размере 27,5 млрд грн
13:18
Украинские порты нуждаются в инвестициях – Магера
13:13
Дело Роттердам+ отвлекало внимание от реальной коррупции в энергетике – депутат
12:52
УЗ заявила об ускорении общего оборота грузового вагона на 1,5 суток
12:32
К концу отопительного сезона запасы газа в ПХГ упали в 1,8 раза
12:16
Бразильская Bahia Mineracao решила достроить ж/д путь для вывоза руды
11:52
Экологические законопроекты вынудят предприятия закрываться - депутат
11:50
СВАМ ограничит украинский экспорт и снизит производство
11:34
В Германии предложили выйти из ЕС и создать новый союз
11:13
Страны Балтии решили полностью отказаться от электроэнергии из России
10:53
Экономика США восстанавливается после пандемии коронавируса
10:34
Гренландия может отказаться от разработки крупнейшего месторождения редкоземельных металлов
09.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!