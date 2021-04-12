В I квартале ГОКи Фирташа сократили производство ильменитового концентрата В первом квартале 2021 года два горнодобывающих комбината ООО "Валки-Ильменит" и ООО "Междуреченский ГОК" произвели 31 тыс. тонн ильменитового концентрата (TiO2). Об этом сообщает пресс-служба Group DF.



"Производственные планы полностью выполнены, все поставки продукции осуществлены в соответствии с заключенными контрактами. Сокращение объемов производства произошло из-за изменения рыночной конъюнктуры – глобального снижения спроса на титановую продукцию. Это не стало поводом для свертывания начатой на комбинатах масштабной программы капитальных инвестиций. В 2021 году акционер уже инвестировал более 31 млн. грн в два ГОКа. Мы продолжаем плановое обновление основных фондов: закупается новая горно-транспортная техника, проводится модернизация, ремонт и обновление старых активов. Наша стратегия направлена на увеличение эффективности производства, улучшение показателей себестоимости и увеличение маржинальности бизнеса в целом", – прокомментировал Сергей Косенко, председатель обществ "Валки-Ильменит" и "Междуреченский ГОК".



В первом квартале 2021 года средняя заработная плата на ООО "Валки-Ильменит" и ООО "Междуреченский ГОК" выросла на 13,5% и составила 14,6 тыс. грн. Сумма налогов и сборов, уплаченных в бюджеты разных уровней, выросла на 10,4% и составила 27,7 млн. грн.



Также сообщается, что ГОКи будут наращивать объемы производства пропорционально спросу. "Наши аналитики ожидают восстановление спроса на титановую продукцию на докризисном уровне только со средины 2022 года. Это оптимистический сценарий. Сейчас, когда на глобальном рынке идет значительное проседание, наша задача подготовиться к росту в будущем. Поэтому мы активно обновляем технику и начали проведение горно-подготовительных работ для перехода на новые участки добычи", – подчеркнул Сергей Косенко.



Напомним, в первом квартале 2020 года два горнодобывающих комбината ООО "Валки-Ильменит" и ООО "Междуреченский ГОК" выпустили 35,2 тыс. тонн ильменитового концентрата.



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