Рост цен в промышленности замедлился Цены в промышленности Украины в марте 2021 выросли на 1,6%, тогда как в феврале - на 7,8%, январе - на 5,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.



В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам марта 2021 года цены в промышленности выросли на 26,3%, по итогам февраля - на 26,6%, по итогам января 2021 года – на 17,6%.



В первом квартале 2021 года (к аналогичному периоду 2020 года) рост цен промпроизводителей составил 23,5%.



Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в марте к февралю 2021 года выросли на 0,6%, при поставках за пределы страны - на 4,7%.



По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 2,3%, рост цен в добыче металлических руд составил 5,8%, каменного угля - 1,8%, тогда как в добыче сырой нефти и природного газа, продукция подешевела на 2%.



Цены выросли в производстве кокса и продуктов нефтепереработки на 14,2%, химических веществ и химической продукции – на 9,9%, в металлургии – на 4,6%, производстве товаров промежуточного потребления – на 4,2%, товаров краткосрочного использования – на 3,7%, в перерабатывающей промышленности – на 3,8%.



Снижение цен зафиксировано в поставках электроэнергии, газа, пара – на 5,5%, производстве энергии - на 2,9%.



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