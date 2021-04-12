Украинские порты нуждаются в инвестициях – Магера Повышение пропускной способности портов может попросту не успеть за ростом потребностей экспортеров. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Он напомнил, что согласно Национальной транспортной стратегии, до 2030 года морские порты и припортовая инфраструктура должны получить 20,37 млрд грн государственных инвестиций. Стратегия была принята еще в 2018 году, после чего три года правительство разрабатывало план ее реализации.



За следующие 9 лет Кабмин планирует сформировать единое транспортное пространство всех уровней. В рамках этой задачи в 2021 году на модернизацию и развитие Мариупольского порта планируется направить 1,14 млрд грн. В 2022 году будет проведена модернизация морского порта "Южный" на сумму 1,17 млрд грн.



Кроме этого в планах правительства - упростить оформление грузов и судов в торговых портах по европейскому образцу, открыть внутренние водные пути для иностранных судов, оптимизировать обработку грузов в логистических хабах и портах, а также создать условия для приватизации «Украинского Дунайского пароходства».



"Отдельно хочется отметить систему обмена информацией о движении судов "Морское окно". Эксперты считают, что она значительно упростит административные процедуры по передаче информации и поможет Украине интегрироваться в европейскую систему SafeSeaNet", - сказал он.



С.Магера обратил внимание на то, что на создание и запуск "Морского окна" правительство планирует затратить 18,6 млрд грн. Эта сумма почти равна общему объему инвестиций, которые пойдут на модернизацию морских портов. "Думаю, парламенту стоит детально проверить смету проекта, чтобы понять, обоснованы ли такие высокие затраты и можно ли сделать то же самое дешевле", - считает нардеп.



В 2020 году украинские морские порты обработали около 159 млн т грузов. Из них 123 млн т ушло на экспорт. Около 91,8% всех грузов пришлось на порты: Южный, Николаев, Черноморск, Одесса и Мариуполь. Несмотря на карантинный кризис, общий объем перевалки грузов почти достиг уровня 2019 года, когда порты обработали 160 млн т.



"По прогнозам Кабмина, в среднесрочной перспективе экономика Украины будет расти. Модернизация портов, согласно транспортной Стратегии, растянута на десятилетие. Поэтому повышение пропускной способности портов может попросту не успеть за ростом потребностей экспортеров. Уверен, что финансирование проектов модернизации необходимо пересмотреть в сторону увеличения", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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