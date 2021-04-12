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За год цены в производстве пищевых продуктов выросли на 30,3%

12.04.21 13:54 , РБК Украина
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Оптовые цены производителей промышленной продукции в марте 2021 года в сравнении с мартом прошлого года выросли на 26,3%. Цены в пределах Украины выросли на 20,1%, за пределы Украины - на 53,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 30,3%, в том числе в пределах Украины - на 22,2%, за пределы Украины - на 58,5%.

Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 75,3%, в том числе внутри Украины - на 79,6%.

Напомним, в марте 2021 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 118,5 пункта, что на 2,1% выше уровня прошлого месяца. Это самое высокое значение данного индекса с июня 2014 года.

Отметим, по данным Всемирного банка, цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 4% в 2020 году, в основном за счет дефицита предложения и более высокого, чем ожидалось, спроса на пищевые масла и продукты питания. Цены на сельскохозяйственную продукцию прогнозируются с небольшим ростом в 2021 году.

МинПром

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