УЗ заявила об ускорении общего оборота грузового вагона на 1,5 суток В первом квартале 2021 года АО "Укрзализныця" ускорила общий оборот грузового вагона на 1,5 суток.



Как сообщает пресс-служба компании, сейчас он составляет 7,1 суток. Это среднее время, затрачиваемое вагоном от одной грузовой к следующей грузовой операции.



Также сообщается, что улучшен ряд других показателей грузовой работы. В частности, участковая скорость поезда увеличилась на 1 км/ч и составляет 37,3 км/ч.



Кроме того, в первом квартале улучшилась работа локомотивов. Сейчас каждый локомотив проезжает за сутки 470 километров, что на 8 километров больше, чем в первом квартале 2020 года. При этом производительность локомотива составляет 1249 тыс. тонн км брутто, а в первом квартале прошлого года она составляла - 1236 тыс. тонн км брутто.



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