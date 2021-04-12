СВАМ ограничит украинский экспорт и снизит производство По оценке экспертов, СВАМ обойдется украинскому ГМК в 379 млн евро в год. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов.



"Доходы ЕС от взимания новой пошлины составят 5-14 млрд евро в год. В условиях продолжающегося карантинного кризиса и растущих протекционистских настроений в мире, отечественным экспортерам будет сложно преодолеть дополнительный торговый барьер", - сказал он.



Прогнозируется, что ежегодные потери экспорта Украины от введения СВАМ составят до 200 млн евро. Сегодня Европейский Союз является основным рынком сбыта нашего промышленного экспорта. "Перенаправить продукцию практически некуда. Наши сталелитейщики зависят от рынка ЕС в 2,5 раза сильнее, чем компании РФ, в 5,7 раз сильнее, чем южнокорейские, и в 11 раз сильнее, чем индийские компании", - добавил нардеп.



Ожидается, что по причине действия СВАМ украинским металлургам придется сократить производство чугуна на 500 тыс т, а длинного проката - на 110 тыс т в год. Рабочая группа от Украины направила в ЕС предложения по смягчению воздействия европейской углеродной пошлины на украинскую экономику.



"Для нас будет приемлемым, если европейцы предусмотрят возможность предоставления бесплатных квот на выбросы для импортеров. Но надеяться только на благосклонность Евросоюза не стоит, там в первую очередь думают о своих экономических интересах", - подчеркнул М.Магомедов.



Как известно, Евросоюз заканчивает разработку закона о СВАМ и планирует опубликовать его в июле. Документ легализует новую, так называемую карбоновую пошлину, которая начнет действовать с 2023 года. Все экспортеры, в продукции которых содержится углеродный след, будут платить пошлину при пересечении границы ЕС.



МинПром



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