Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

СВАМ ограничит украинский экспорт и снизит производство

12.04.21 11:50
печать
размер текста:

По оценке экспертов, СВАМ обойдется украинскому ГМК в 379 млн евро в год. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов.

"Доходы ЕС от взимания новой пошлины составят 5-14 млрд евро в год. В условиях продолжающегося карантинного кризиса и растущих протекционистских настроений в мире, отечественным экспортерам будет сложно преодолеть дополнительный торговый барьер", - сказал он.

Прогнозируется, что ежегодные потери экспорта Украины от введения СВАМ составят до 200 млн евро. Сегодня Европейский Союз является основным рынком сбыта нашего промышленного экспорта. "Перенаправить продукцию практически некуда. Наши сталелитейщики зависят от рынка ЕС в 2,5 раза сильнее, чем компании РФ, в 5,7 раз сильнее, чем южнокорейские, и в 11 раз сильнее, чем индийские компании", - добавил нардеп.

Ожидается, что по причине действия СВАМ украинским металлургам придется сократить производство чугуна на 500 тыс т, а длинного проката - на 110 тыс т в год. Рабочая группа от Украины направила в ЕС предложения по смягчению воздействия европейской углеродной пошлины на украинскую экономику.

"Для нас будет приемлемым, если европейцы предусмотрят возможность предоставления бесплатных квот на выбросы для импортеров. Но надеяться только на благосклонность Евросоюза не стоит, там в первую очередь думают о своих экономических интересах", - подчеркнул М.Магомедов.

Как известно, Евросоюз заканчивает разработку закона о СВАМ и планирует опубликовать его в июле. Документ легализует новую, так называемую карбоновую пошлину, которая начнет действовать с 2023 года. Все экспортеры, в продукции которых содержится углеродный след, будут платить пошлину при пересечении границы ЕС.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:13
Дело Роттердам+ отвлекало внимание от реальной коррупции в энергетике – депутат
12:52
УЗ заявила об ускорении общего оборота грузового вагона на 1,5 суток
12:32
К концу отопительного сезона запасы газа в ПХГ упали в 1,8 раза
12:16
Бразильская Bahia Mineracao решила достроить ж/д путь для вывоза руды
11:52
Экологические законопроекты вынудят предприятия закрываться - депутат
11:34
В Германии предложили выйти из ЕС и создать новый союз
11:13
Страны Балтии решили полностью отказаться от электроэнергии из России
10:53
Экономика США восстанавливается после пандемии коронавируса
10:34
Гренландия может отказаться от разработки крупнейшего месторождения редкоземельных металлов
10:28
Украине нужен закон о ж/д транспорте – Шпенов
10:14
Европа прекратила расследование импорта турецкого проката
09:59
Азовсталь выиграла налоговый спор на 323 млн грн
09:03
Иран увеличил производство проката
08:52
Украина может стать экспортером зеленой электроэнергии
08:42
Послы G7 напомнили Шмыгалю в важности выполнения программы МВФ
08:04
В I квартале Украина почти вдвое нарастила выручку от экспорта ЖРС
09.04.21
17:56
За три месяца Украина увеличила импорт нефтепродуктов
17:32
Украина должна отказаться от производства энергии из угля в пользу СНЭ
17:15
ДТЭК завершил монтаж промышленной системы накопления энергии
16:53
В Индии задумались об ограничении ввоза продукции из меди и алюминия
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!