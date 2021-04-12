Экологические законопроекты вынудят предприятия закрываться - депутат Принятию экологических законопроектов №4167 и №3091 должен предшествовать обстоятельный анализ последствий экомодернизации, на проведение которой у предприятий нет средств. Если законопроекты будут приняты в нынешнем виде, многие предприятия вынуждены будут закрыться. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Соломчук в эфире "Украина 24"



По его словам, авторы экологических законопроєктів не сделали необходимых расчетов относительно последствий их принятия, а это необходимо, ведь на проведение экомодернизации отечественной промышленности необходимы миллиарды инвестиций, которых сейчас нет.



"Нужно сначала посчитать, сколько инвестиций нужно для экомодернизации, где эти инвестиции привлечь, где эти дешевые средства взять, сколько предприятий будет закрыто. Сколько потеряется рабочих мест, налогов. Когда будет осуществлен полный анализ экономический, потому что это миллиарды денег в бюджете, тогда можно не откладывать законопроект", - пояснил Д.Соломчук.



Он также отметил, что предусмотренные в законопроектах сроки проведения экомодернизации являются нереалистично короткими. По его словам, страны ЕС потратили на это несколько десятков лет, а Украине авторы законопроектов предлагают провести экомодернизацию всего лишь за 4 года.



"Для экомодернизации установки производят только несколько заводов в мире. Сколько времени изготовления. Где привлечь финансы. Сколько времени на установку. Только после этого можно сказать, на это потребуется 10 лет, или 7, или 15, или 20. Зная Европейский союз, и то не все страны, некоторые достигали этого за время 18-20 лет", - подчеркнул Д.Соломчук.



В то же время экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что принятие законопроекта о промышленных выбросах (№4167) в существующем виде нанесет удар по предприятиям и углубит промышленный кризис.



МинПром





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