В Германии предложили выйти из ЕС и создать новый союз Немецкая правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" приняла программу, в которой главным пунктом стало требование вывести Германию из состава ЕС. С такой программой партия пойдет выборы в Бундестаг, которые должны состояться в сентябре. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Делегаты значительно обострили некоторые формулировки программы по сравнению с проектом, внесенным руководством партии. В частности, подавляющее большинство делегатов высказалось за выход Германии из Евросоюза.



"Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского Союза и создание нового европейского экономического сообщества и сообщества по интересам", - говорится в программе.



Также партия хочет запретить воссоединение семей беженцев. Среди других пунктов - возвращение контроля и "физических барьеров" на границах Германии, а также общенациональные референдумы, отказ от евро.



Напомним, с 1 января 2021 года Великобритания завершила процесс выхода из ЕС. Он начался в конце января 2020 года.



После этого переговорщики из Британии и Европейского Союза договорились о торговой сделке после выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit).



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