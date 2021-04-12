Страны Балтии решили полностью отказаться от электроэнергии из России Страны Балтии впервые в истории полностью отказались от электроэнергии из России. Такие решение они приняли на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Об этом сообщает "Коммерсантъ".



Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России на два дня (8 и 11 апреля). В это время Беларусь отключила линии электропередачи с Литвой.



В Минэнерго РФ сообщили, что отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой не оказало влияния на работу российской энергосистемы.



В эти дни в России из-за прекращения экспортных поставок упали спрос и цены на электроэнергию, в Прибалтике цены, наоборот, выросли.



Власти стран Балтии в 2019 году приняли решение отказаться от поставок электричества из России и Беларуси и подключиться к сетям Евросоюза к 2025 году.



Напомним, Литва призвала Украину не покупать электроэнергию Белорусской АЭС. Она призвала украинцев поддержать ее в этом вопросе.



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