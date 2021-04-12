Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Страны Балтии решили полностью отказаться от электроэнергии из России

12.04.21 11:13 , РБК Украина
печать
размер текста:

Страны Балтии впервые в истории полностью отказались от электроэнергии из России. Такие решение они приняли на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России на два дня (8 и 11 апреля). В это время Беларусь отключила линии электропередачи с Литвой.

В Минэнерго РФ сообщили, что отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой не оказало влияния на работу российской энергосистемы.

В эти дни в России из-за прекращения экспортных поставок упали спрос и цены на электроэнергию, в Прибалтике цены, наоборот, выросли.

Власти стран Балтии в 2019 году приняли решение отказаться от поставок электричества из России и Беларуси и подключиться к сетям Евросоюза к 2025 году.

Напомним, Литва призвала Украину не покупать электроэнергию Белорусской АЭС. Она призвала украинцев поддержать ее в этом вопросе.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:34
В Германии предложили выйти из ЕС и создать новый союз
10:53
Экономика США восстанавливается после пандемии коронавируса
10:34
Гренландия может отказаться от разработки крупнейшего месторождения редкоземельных металлов
10:28
Украине нужен закон о ж/д транспорте – Шпенов
10:14
Европа прекратила расследование импорта турецкого проката
09:59
Азовсталь выиграла налоговый спор на 323 млн грн
09:03
Иран увеличил производство проката
08:52
Украина может стать экспортером зеленой электроэнергии
08:42
Послы G7 напомнили Шмыгалю в важности выполнения программы МВФ
08:04
В I квартале Украина почти вдвое нарастила выручку от экспорта ЖРС
09.04.21
17:56
За три месяца Украина увеличила импорт нефтепродуктов
17:32
Украина должна отказаться от производства энергии из угля в пользу СНЭ
17:15
ДТЭК завершил монтаж промышленной системы накопления энергии
16:53
В Индии задумались об ограничении ввоза продукции из меди и алюминия
16:35
В Украине на 43,5% выросло автопроизводство
16:17
Инфляция в Украине продолжает ускоряться
15:57
Украина увеличила импорт каменного угля и антрацита на 18,6%
15:41
Иранские металлурги нарастили выпуск продукции на 11%
15:15
В Украина резко выросли объемы экспорта и импорта
14:58
Украина может потерять от введения СВАМ до 200 млн евро металлургического экспорта в год
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!