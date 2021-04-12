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Экономика США восстанавливается после пандемии коронавируса

12.04.21 10:53 , Интерфакс
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Американская экономика восстанавливается после пандемии коронавируса и находится в "точке перелома", заявил в интервью CBS глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

"То, что мы видим сейчас в экономике, похоже на переломный момент. <...> Мы чувствуем, что находимся в месте, когда экономика начнет расти быстрее и рабочие места будут создаваться быстрее. <...> Я бы сказал, что рост, которого мы ожидаем во второй половине этого года, будет очень уверенным", - сказал Дж.Пауэлл.

ФРС и специалисты "в сфере экономических прогнозов из частного сектора" ожидают роста занятости в стране в районе 6–7% в 2020 году. Это будет самый высокий показатель за 30 лет, сказал господин Пауэлл. Ожидается, что безработица снизится с 6% до 4–5%.

Глава ФРС напомнил, что главный риск для экономики США заключается распространении коронавируса. Он рекомендовал продолжать соблюдать меры предосторожности.

МинПром

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