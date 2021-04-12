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Украине нужен закон о ж/д транспорте – Шпенов

12.04.21 10:28
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Закон Украины о ж/д не должен стать "законом "Укрзализныци". Закон должен основываться на европейских критериях прозрачности и развития конкуренции. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"У нас с этим пока большие проблемы. УЗ сделала все возможное, чтобы "утопить" пилотный проект по запуску частной тяги. Пока государственный монополист диктует всем остальным участникам рынка, что им делать, отрасль не будет развиваться", - сказал он.

Правительство утвердило план реализации Национальной транспортной стратегии "Drive Ukraine 2030". В ней Кабмин поставил задачу до 2022 года провести реформу системы тарифообразования ж/д перевозок, а до конца 2021 года - закончить с трансформацией АО "Укрзализныця".

"Для рынка важно, чтобы УЗ внедрила вертикально интегрированную систему управления и была разделена на отдельные компании согласно основным направлениям деятельности: обслуживание инфраструктуры, ремонт подвижного состава, пассажирские перевозки и грузовые перевозки", - отметил политик.

Д.Шпенов обратил внимание на то, что ранее руководство УЗ неоднократно давало громкие обещания, но затем их не выполняло. Нынешний год компания начала с полного фиаско своей инвестиционной программы. Планировалось построить и закупить в общей сложности 3000 грузовых вагонов.

Однако в итоге за январь-март крупнейший в стране Крюковский вагоностроительный завод сократил производство грузовых вагонов на 71,9%, а вагоностроительная отрасль в целом - на 75%. Параллельно, вместо выполнения инвестиционного плана руководство УЗ занималось лоббированием проекта приказа Мининфраструктуры о сокращении срока службы вагонов. Реализация этого документа еще больше укрепила бы монопольное положение "Укрзализныци".

"Национальная транспортная стратегия декларирует реформу железнодорожной отрасли с целью улучшения конкуренции на рынке и повышения качества перевозок. Но декларации декларациями, а стране нужен закон о железнодорожном транспорте. Мы же до сих пор пользуемся законодательством постсоветских времен, закрепляющим монополию УЗ", - резюмировал Д.Шпенов.

МинПром

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