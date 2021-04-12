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Азовсталь выиграла налоговый спор на 323 млн грн

12.04.21 09:59
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Донецкий окружной админсуд 7 апреля удовлетворил иск ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" к Восточному межрегиональному управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками и отменил налоговое уведомление-решение, которым уменьшена сумма бюджетного возмещения по НДС на 215,7 млн грн и начислена штрафная санкция в размере 107,8 млн грн.

Один из эпизодов претензий налоговиков к "Азовстали" касался возможного занижения базы налогообложения операций по поставке продукции на территории Украины по ценам ниже ее себестоимости, в результате чего был занижен НДС на 94,85 млн грн, сообщает Finbalance.

Речь шла об операциях "Азовстали" с юридически связанными контрагентами-покупателями. Отмечается, что "Азовсталь" не отрицала факта юридической связанности с ними.

Вместе с тем, Донецкий окружной админсуд обратил внимание, что налоговый орган "не проводил сравнительного анализа цен при реализации ЧАО "МК "Азовсталь" продукции собственного производства, а только выходил из себестоимости такой продукции".

Суд отметил, что "не считает однозначным" вывод налоговиков, что экономически обоснованной обычной ценой у предприятий-производителей является фактическая себестоимость.

Суд уточнил, что к факторам ценообразования, кроме уровня расходов, связанных с производством товара, принадлежат уровень спроса на продукцию, конъюнктура рынка, платежеспособность покупателя, объемы производства и складские запасы продавца и другие условия, которые объективно влияют на формирование цены.

Меткомбинат "Азовсталь" входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Ранее и другие связанные с ними предприятия (в т.ч. горно-обогатительные комбинаты, металлургические и коксохимические заводы) выиграли ряд судебных споров с налоговиками.

МинПром

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