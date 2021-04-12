Послы G7 напомнили Шмыгалю в важности выполнения программы МВФ Послы стран "Большой семерки" (G7) на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем подчеркнули важность выполнения условий программы stand-by Международного валютного фонда (МВФ) и макрофинансовой помощи Европейского Союза.



"Вчера послы G7 встретились с премьер-министром Денисом Шмыгалем для обсуждения широкого круга вопросов. Они подтвердили свою поддержку усилий Украины по реализации реформ и подчеркнули важность выполнения условий программы stand-by МВФ и макрофинансовой помощи ЕС", - сообщается в аккаунте G7 в Твиттере в субботу.



Кроме того, послы G7 "признали ежедневные вызовы борьбы с Covid-19".



Они обсудили ход реформ и важность эффективного управления в военно-промышленном комплексе и других отраслях экономики Украины.



Дипломаты также призвали Украину к дальнейшему вкладу в глобальные усилия по противодействию изменению климата, отмечается в сообщении.



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