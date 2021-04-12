Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Послы G7 напомнили Шмыгалю в важности выполнения программы МВФ

12.04.21 08:42
печать
размер текста:

Послы стран "Большой семерки" (G7) на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем подчеркнули важность выполнения условий программы stand-by Международного валютного фонда (МВФ) и макрофинансовой помощи Европейского Союза.

"Вчера послы G7 встретились с премьер-министром Денисом Шмыгалем для обсуждения широкого круга вопросов. Они подтвердили свою поддержку усилий Украины по реализации реформ и подчеркнули важность выполнения условий программы stand-by МВФ и макрофинансовой помощи ЕС", - сообщается в аккаунте G7 в Твиттере в субботу.

Кроме того, послы G7 "признали ежедневные вызовы борьбы с Covid-19".

Они обсудили ход реформ и важность эффективного управления в военно-промышленном комплексе и других отраслях экономики Украины.

Дипломаты также призвали Украину к дальнейшему вкладу в глобальные усилия по противодействию изменению климата, отмечается в сообщении.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:59
Азовсталь выиграла налоговый спор на 323 млн грн
09:03
Иран увеличил производство проката
08:52
Украина может стать экспортером зеленой электроэнергии
08:04
В I квартале Украина почти вдвое нарастила выручку от экспорта ЖРС
09.04.21
17:56
За три месяца Украина увеличила импорт нефтепродуктов
17:32
Украина должна отказаться от производства энергии из угля в пользу СНЭ
17:15
ДТЭК завершил монтаж промышленной системы накопления энергии
16:53
В Индии задумались об ограничении ввоза продукции из меди и алюминия
16:35
В Украине на 43,5% выросло автопроизводство
16:17
Инфляция в Украине продолжает ускоряться
15:57
Украина увеличила импорт каменного угля и антрацита на 18,6%
15:41
Иранские металлурги нарастили выпуск продукции на 11%
15:15
В Украина резко выросли объемы экспорта и импорта
14:58
Украина может потерять от введения СВАМ до 200 млн евро металлургического экспорта в год
14:55
Русал купил алюминиевый завод в Германии
14:33
В Офисе президента заявили, что Китай не сильно переживает из-за Мотор Сич
14:14
Кличко требует введения локдауна по всей стране
13:54
Укрзализныцю обвинили в искусственном завышении доходов
13:36
Cнижение спроса на сталь в Китае остановило рост цен на руду
13:15
С китайскими инвесторами Мотор Сич надо было договариваться – депутат
08.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!