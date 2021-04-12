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В I квартале Украина почти вдвое нарастила выручку от экспорта ЖРС

12.04.21 08:04 , Интерфакс-Украина
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Горнорудные предприятия Украины в январе-марте текущего года снизили экспорт железорудного сырья (ЖРС) в натуральном выражении на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10 млн 659,394 тыс. тонн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в пятницу, за указанный период валютная выручка от экспорта ЖРС возросла на 95,1% - до $1 млрд 720,957 млн.

Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (43,43% поставок в денежном выражении), Польшу (9,42%) и Чехию (8,77%).

В Украину в январе-марте-2021 импортировано ЖРС на $47 тыс. в суммарном объеме 1,053 тыс. тонн, тогда как в январе-марте-2020 было ввезено 63 тонны на $29 тыс. Импорт осуществлялся из Египта (89,36%), Чили (6,38%) и РФ (4,26%).

Как сообщалось, Украина в 2020 году нарастила экспорт ЖРС на 16% по сравнению с предыдущим годом – до 46 млн 292,834 тыс. тонн, при этом валютная выручка от экспорта ЖРС возросла на 24,7% - до $4 млрд 239,359 млн.

В Украину за 2020 год импортировано ЖРС на $75 тыс. в суммарном объеме 123 тонн, тогда как в 2019 году было ввезено 14,245 тыс. тонн на $1,412 млн.

МинПром

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