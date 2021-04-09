За три месяца Украина увеличила импорт нефтепродуктов Украина в январе-марте 2020 года импортировала 1,81 млн тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710: бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и прочее), что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,64 млн тонн). Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.



В денежном выражении нефтепродукты импортированы на сумму 894,99 млн долл., что на 8,2% меньше, чем в январе-марте 2020 года (975,06 млн долл.).



В том числе из Беларуси импортировано топливо на 416,16 млн долл. (доля – 46,5%), РФ – на 283,63 млн долл. (31,69%), Литвы – на 85,77 млн долл. (9,58%), других стран – на 109,43 млн долл. (12,23%).



Кроме того, Украина экспортировала 113,43 тыс. тонн (49,4% к январю-марту 2020 года) нефтепродуктов на общую сумму 53,49 млн долл. (17,4%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Турции топлива составила 12,34 млн долл., Чехии – 11,78 млн долл., Латвии – 10,94 млн долл., других стран – 18,44 млн долл.



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