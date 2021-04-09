|
За три месяца Украина увеличила импорт нефтепродуктов
09.04.21 17:56 , Бизнес Цензор
печать
Украина в январе-марте 2020 года импортировала 1,81 млн тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710: бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и прочее), что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,64 млн тонн). Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
08.04.21