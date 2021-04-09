Украина должна отказаться от производства энергии из угля в пользу СНЭ Украине необходим скорейший отказ от производства энергии из угля, но это возможно только при условии развития систем накопления энергии (СНЭ). Об этом исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил во время онлайн-мероприятия "Дискуссия с послами: декарбонизация, СОР26, "зеленая" экономика", передает Интерфакс-Украина.



"Я серьезно отношусь к выводу угля, надо делать это как можно быстрее. Это поможет украинскому энергосектору стать более устойчивым, а также сделать свой взнос в мировую борьбу с изменениями климата... Но у нас нет систем накопления энергии, которые бы позволили вывести уголь и положиться на ВИЭ-генерацию", – сказал глава Минэнерго.



При этом Ю.Витренко отметил, что время для экомодернизации тепловой генерации в Украине упущено, и наши станции находятся в гораздо худшем состоянии, чем европейские.



В связи с этим, по его мнению, Украине необходимо переориентироваться на применение новых технологий, которые были бы более оправданы и целесообразны с экономической точки зрения, чем модернизация теплоэлектростанций.



"Нам надо выводить уголь, поскольку его использование является источником больших выбросов СО2, но и применять новые технологии, более оправданные экономически", – отметил глава Минэнерго, подчеркнув, что "для этого необходимы новые политические векторы со стороны правительства и большие инвестиции".



Вместе с тем, по его словам, негативным последствием отсутствия СНЭ стало то, что для избежания ограничений энергоснабжения в прошедшем осенне-зимнем периоде Украине пришлось импортировать электроэнергию из Российской Федерации и Беларуси.



"Мы избежали отключения электроэнергии этой зимой, благодаря импорту из России и Беларуси, но мы должны избегать применения таких мер. Но поскольку у нас нет решений по СНЭ, это был реальный способ в тех условиях обеспечить энергоснабжение в полном объеме", – пояснил Ю.Витренко.



Учитывая это, глава Минэнерго отметил, что возглавляемое им министерство сосредоточится на развитии СНЭ, зеленого водорода и биоэнергетики, а также повышения энергоэффективности.



Как сообщалось, в начале марта ЧАО "Укргидроэнерго" представило проекты установки систем накопления электроэнергии и солнечных станций на территории пяти филиалов компании, который предполагает установку на территориях станций "Укргидроэнерго" 212 МВт литий-ионных систем накопления энергии. Кроме того, для питания собственных нужд ГЭС и ГАЭС и для зарядки систем накопления планируется установить 63,9 МВт солнечных станций. Компания оценивает стоимость проекта в 246,1 млн долл.



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