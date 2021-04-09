Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Иранские металлурги нарастили выпуск продукции на 11%

09.04.21 15:41 , Financial Tribune
печать
размер текста:

Иранские производители стали выпустили 47,93 млн тонн полуфабрикатов и готовой продукции из стали за первые 11 месяцев прошлого финансового года (20 марта 2020 г. - 18 февраля).

Согласно последнему отчету Иранской ассоциации производителей стали, на полуфабрикаты пришлось 27,72 млн тонн от общего объема производства, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На заготовку и блюм пришлось 17,35 млн тонн продукции полуфабрикатов, производство слябов достигло 10,36 млн тонн, что на 13% и 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно.

Производство готовой стали увеличилось на 10% г/г, до 20,21 млн тонн.

Доля сортового проката в производстве готового стального проката составила 10,66 млн тонн, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:17
Инфляция в Украине продолжает ускоряться
15:57
Украина увеличила импорт каменного угля и антрацита на 18,6%
15:15
В Украина резко выросли объемы экспорта и импорта
14:58
Украина может потерять от введения СВАМ до 200 млн евро металлургического экспорта в год
14:55
Русал купил алюминиевый завод в Германии
14:33
В Офисе президента заявили, что Китай не сильно переживает из-за Мотор Сич
14:14
Кличко требует введения локдауна по всей стране
13:54
Укрзализныцю обвинили в искусственном завышении доходов
13:36
Cнижение спроса на сталь в Китае остановило рост цен на руду
13:15
С китайскими инвесторами Мотор Сич надо было договариваться – депутат
13:06
Власти готовы поддержать Green Deal только на 5% - Магомедов
12:52
Цена импортного газа для Украины упала почти на 16%
12:31
В Германии неожиданно снизились показатели промышленного производства
12:17
Китай нарастил выпуск рафинированного цинка
11:54
TISCO нацелилась на производство самой тонкой нержавеющей стали
11:36
Несмотря на пандемию, Европе нужны украинские заробитчане
11:33
Украине нужно развивать рынок оффшорной ветрогенерации – Магера
11:14
Китайская компания Zijin Mining расширит производство меди в Сербии
11:08
В I квартале порт Ника-Тера перевалил 1,42 млн тонн грузов
10:57
Мексика не хочет открывать свой рынок для импорта труб
08.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!