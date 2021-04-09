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Украина может потерять от введения СВАМ до 200 млн евро металлургического экспорта в год

09.04.21 14:58
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Ежегодные потери экспорта украинской металлургии от введения Евросоюзом углеродного налога (СВАМ) оцениваются в 155-200 млн евро в год в зависимости от сценария. Об этом говорится в исследовании, проведенном экспертами GMK Center.

Также это снизит финансовые результаты отрасли на 105-200 млн евро в год.

Как отмечается в исследовании, под действие СВАМ подпадает около 2,5 млрд евро металлургического экспорта в год. Точные масштабы ущерба для национальных производителей зависят от формы реализации СВАМ.

"Сейчас рассматриваются два основных сценария применения СВАМ: с предоставлением бесплатных квот на выбросы для производителей импортной продукции (Сценарий №1), без предоставления бесплатных квот для импорта с одновременной отменой бесплатных квот для производителей в ЕС (Сценарий №2). Сценарий №2 предполагает в разы большие суммы платежей за СВАМ и является наименее приемлемым для производителей импортной продукции, в частности украинских", – отметил Андрей Тарасенко, главный аналитик GMK Center.

Внедрение СВАМ значительно сильнее повлияет на украинских производителей, чем на компании из стран-конкурентов. Зависимость украинских производителей стали от рынка ЕС в 2,5 раза выше, чем у производителей России, в 5,7 раз выше, чем у металлургов Южной Кореи, в 11 раз выше, чем у производителей Индии.

В результате действия "углеродного налога" можно ожидать уменьшение объема производства чугуна на 500 тыс. т (-2,5% относительно уровня 2019 года) и длинного проката (в т. ч. квадратной заготовки) – на 110 тыс. т (-1,4%).

По словам А.Тарасенко, также это может привести к снижению объема капитальных инвестиций в размере до €130 млн в год (-12% относительно уровня 2019 г.). В долгосрочной перспективе это будет означать хроническое отставание в инвестициях и проигрыш в конкурентоспособности.

"СВАМ к Украине применяться не должен, поскольку мы уже приняли на себя цели European Green Deal. Исключение Украины из-под действия СВАМ – наоборот, будет стимулом для украинской экономики", – резюмировал директор GMK Center Станислав Зинченко.

МинПром

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