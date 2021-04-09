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Русал купил алюминиевый завод в Германии

09.04.21 14:55 , Бизнес Цензор
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Компания "Русал" российского миллиардера Олега Дерипаски приобрела активы немецкой фирмы Aluminium Rheinfelden GmbH в немецком городе Райнфельдене (земля Баден-Вюртемберг).

Как сообщил обер-бургомистр города Клаус Эбехардт, сделака одобрена властями. Однако Министерство экономики и энергетики ФРГ пока не представило официальное подтверждение, передает DW.

Обер-бургомистр назвал понятным одобрение сделки Федеральным ведомством по картелям. В "Русале" заверяют, что завод продолжит выпускать алюминий. Кроме того, новый владелец пообещал вернуть на предприятие уже уволенных сотрудников.

Немецкая компания, являющаяся ведущим производителем алюминия в стране, в сентябре 2020 года из-за надвигавшейся неплатежеспособности прибегла к одной из форм процедуры банкротства, предусмотренных законодательством ФРГ.

Отмечается, что руководство убыточного предприятия пыталось воспрепятствовать сделке с российской стороной, считая более привлекательным вариантом продажу завода группе инвесторов.

Как сообщалось, в конце января 2019 года Минфин США исключил "РусАл" из санкционного списка, оставив в нем основателя компании О.Дерипаску, которому в рамках сделки пришлось отказаться от контроля в En+, основном акционере "РусАла".

Санкции против О.Дерипаски, UC Rusal и других принадлежащих ему компаний были введены Минфином США 6 апреля 2018 года. В Минфине США позднее отметили, что ограничения могут быть сняты со структур российского предпринимателя, если тот откажется от контроля над компаниями.

В мае О.Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal, после чего менеджмент компании длительное время согласовывал план выведения ее из-под действия санкций с Минфином США.

МинПром

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